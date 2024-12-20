Признали вину: машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском

Машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском

Фото, видео: Telegram/Северо-Западная транспортная/sztproc; 5-tv.ru

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Один из них заявил, что трагедии можно было избежать.

Машиниста и его помощника после аварии на железной дороге в Мурманской области арестовали до 18 февраля. В суде оба признали свою вину.

По словам помощника, ЧП можно было избежать. Их состав столкнулся с поездом, который следовал из Мурманска в Петербург, 18 декабря. С рельсов сошли 14 грузовых и четыре пассажирских вагона.

Два человека погибли, еще 42 — получили различные травмы. Двадцать пострадавших сейчас находятся в больницах Мурманской области и Петербурга.

По последней информации Минздрава, шестеро — в тяжелом состоянии. Движение в районе аварии полностью восстановили только несколько часов назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях железнодорожной катастрофы под Мурманском.