Путин: многодетные семьи в России должны быть примером успеха и признания

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Глава государства указал, что и в следующем году работа по улучшению демографической ситуации в стране будет продолжена.

Семья должна занимать ведущую роль в государственной политике. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Госсовете, который проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

Он посвящен подведению итогов уходящего Года семьи. Как подчеркнул Владимир Путин, в 2025-м работа по поддержке родителей с детьми и улучшению демографической ситуации в стране — не закончится.

«В уходящем году было много сделано, чтобы семья укрепила свое важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус. Такую работу по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания. Семья — а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети — должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объявил 2025-й — Годом защитника Отечества.