Набиуллина объяснила решение о сохранении ключевой ставки

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Сможет ли оно обеспечить снижение инфляции?

Решение Центробанка о сохранении ключевой ставки обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — объяснила она.

По словам Набиуллиной, Банк России приостановил рост ключевой ставки, чтобы оценить: подстроилась ли экономика к новым условиям.

Такое решение было принято также из-за замедления темпов роста кредитования в ноябре. Поэтому требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования.

Она добавила, что для возвращения инфляции к уровню 4% потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, на следующем заседании совета директоров будет снова рассмотрена целесообразность повышения ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активности.