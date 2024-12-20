«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Перед перовой встречей с артистом знаменитость была в смятении.

Блогер и певица Карина Кросс боялась народного артиста РФ Филиппа Киркорова, пока не познакомилась с ним лично. В этом артистка призналась корреспонденту 5tv.ru на премии журнала HELLO!

По словам знаменитости, вся страна знакома с королем российской поп-музыки. Многие приобщились к его творчеству с самого детства. Первое воспоминание блогера, связанное с Киркоровым, — это его выступление на новогоднем шоу. Но вот реальной встречи с Филиппом Кросс опасалась.

«Я, если честно, очень сильного его боялась. Мне казалось, что это очень строгий человек. У меня было смятение. <…> Но у меня вообще не совпало. Те есть он абсолютно очень добрый, очень душевный, очень открытый человек», — вспоминает блогер.

А еще артистка упомянула совет, который Киркоров ей дал. Певец рекомендовал ей держаться с большинством людей холодно и отстраненно, кроме тех, кто симпатичен и кого можно впустить в свой близкий круг.

Кросс призналась, что ей нравится очень много песен, исполненных Киркоровым, некоторые из них она знает наизусть. Но особое внимание блогер уделяет хиту «Цвет настроение синий». Несколько раз она использовала эту песню в своей работе. А еще Кросс не могла не отметить дует Киркорова с ее бывшим возлюбленным Давой (настоящее имя — Давид Манукян).

«Было бы забавно, наверное, вписаться в их историю с Давой», — рассуждает знаменитость.

Ранее 5tv.ru писал о том, что Карину Кросс сильно напугал домовой.