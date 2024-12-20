Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предварительно, водитель одного из транспортных средств потерял сознание.

Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент случился днем в Калининском районе города.

«Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель одного из трамваев потерял сознание и врезался во впереди стоявший трамвай», — рассказал собеседник.

По данным источника, водителя трамвая доставили в Елизаветинскую больницу. У других пострадавших зафиксированы ушибы и черепно-мозговые травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинской области автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет. ДТП случилось на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. В результате аварии пострадали трое пассажиров.

По предварительной информации, причиной инцидента стал сильный снегопад. Пострадавшие в ДТП дети были доставлены в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».