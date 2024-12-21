Фото: 5-tv.ru

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Дональд Трамп будет искать способы повысить «отдачу» от Североатлантического альянса.

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Мнения экспертов по поводу реальной мощи Североатлантического альянса расходятся. А вот в чем точно уверены многие, что военное объединение — буквально угроза для Запада, единство которого и так трещит по швам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе беседы с изданием KP.RU.

По словам политика, в первую очередь Вашингтон использует НАТО как механизм «выкачивания» ресурсов, заставляя союзников безмерно увеличивать военные расходы.

«В Вашингтоне и Брюсселе заговорили о том, чтобы поднять соответствующий обязательный норматив с 2% до 3% ВВП», — подчеркнул Александр Грушко.

Он добавил, что военно-политический блок и был создан с целью контроля и управления европейскими союзниками.

«Как говорил первый генеральный секретарь альянса, лорд Гастингс Исмей, предназначение НАТО в том, чтобы держать русских вовне, американцев внутри и немцев под контролем Запада», — отметил Грушко.

Так и выходит, что на Запад давят со всех сторон. НАТО, со своим «контролем» и «выкачиванием» денег, и Евросоюз, который приложил усилия для внутреннего раскола.

«Мы прекрасно понимаем, что Евросоюз и Европа с ее многовековой культурой, неотъемлемой частью которой является русская культура — не одно и то же. С теми, кто в очередной раз в Европе сжигает на кострах неугодные им книги, нас ничего не объединяет и не может объединять», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

В альянсе прекрасно понимают, что происходит внутри стран союзников. И пока Запад слабеет, НАТО не упускает возможности еще прочнее ухватиться за бразды правления. Украина же стала, как отмечает Александр Грушко, тем самым расходным материалом в борьбе за власть.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ подчеркнул, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп, вероятно, будет искать способы повысить «отдачу» от альянса, а значит НАТО продолжит давить на союзников, но с еще большей силой.