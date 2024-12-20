Инопланетные кураторы и межзвездный союз: «Известия» разоблачили секту «Кассиопея»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Скандально известный проект «доносит человеку знания об устройстве мира». И именно там люди могут расстаться с последними деньгами.

«Известия» разоблачили скандально известную секту «Кассиопея». Поводом для расследования стало обращение в редакцию родственников одного из последователей. Ведь там учат слышать голоса инопланетян, а не разума, и обещают исцелить от всего на свете. Но, по сути, занимаются вытягиванием денег.

О том, почему в астральном теле невозможно удержать здоровый дух и как кураторы из других солнечных систем создают «черные дыры» в кошельках тех, кто в них верит, из главного центра управления обманом — репортаж корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Дама в кадре представилась Василиной, и она здесь — волонтер. То ли помогает, то ли работает в оздоровительном центре «Кассиопея» в Воронежской области. Нет, это не диспансер и не санаторий. Огромный коттедж в 30 минутах езды от города. Здесь занимаются духовными практиками. А еще здесь зарабатывают деньги.

Съемочная группа «Известий» пришла прямо во время сессии. Все эти люди учились у Ирины Подзоровой контактировать с инопланетянами. И это не шутка! Каждый из учеников реально верит в то, что рассказывает им наставница.

«Кассиопея» — крупный проект, цель которого, как заявлено на официальном сайте, «донести человечеству информацию, знания и принципы устройства мироздания, передаваемые представителями Межзвездного Союза нашей галактики через…» да-да, ту самую Ирину Подзорову!

«Это Мидгаскау с планеты Эслер — мой главный куратор. Которая находится в созвездии Волопаса в 36 световых годах от Солнца. И он — мой главный куратор. Вот так он выглядит», — рассказывает духовный наставник Ирина Подзорова.

И помимо практик духовных, «Кассиопея» занимается, — нет, не лечением — но оздоровлением человеческого организма. Массажи, микротоки, различные процедуры. А еще — псевдодиагностика внутренних органов через наушники и «волшебные» препараты от всего на свете.

Как зарабатывают в оздоровительном центре «Кассиопея»? Кто действительно руководит проектом? Как ученики «межгалактических наставников» распространяют свои практики по всей стране? И сколько они берут за свои услуги?

«Известиям» удалось попасть в самое сердце «Кассиопеи» — отряд наставников и учеников, мастеров и духовных проводников, и изучить бизнес, который приносит многомилионный доход. Узнали, почему люди сами готовы расстаться с последними деньгами и боятся обращаться в правоохранительные органы.