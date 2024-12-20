Полный абсурд. В Словакии раскритиковали идею Зеленского по транзиту российского газа
В Словакии раскритиковали идею Зеленского по транзиту российского газа
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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С каким на этот раз предложением выступил глава киевского режима?
Против антироссийских санкций выступили и в Братиславе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ограничения ЕС в отношении атомной энергетики неприемлемыми и пригрозил их заблокировать.
Также он раскритиковал отказ Украины от продолжения транзита газа через свою территорию. Причем не только российского, но и любого другого. По мнению Фицо, это может нанести вред Словакии и в целом всему Евросоюзу.
«(Президент* Украины Владимир. — Прим. ред.)Зеленский выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными. Например, что он будет согласен на продление транзита, только если мы не будем платить за газ поставщикам до конца конфликта. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — отметил Роберт Фицо.
Лидеры ЕС стремятся как можно скорее решить этот вопрос, ведь договор о транзите российского газа через Украину в Европу истекает уже в конце этого года. А в Киеве неоднократно сообщали, что не планируют его продлевать.
Ранее.5-tv.ru сообщал, что Италия начала закупать сжиженный природный газ у России.
* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.