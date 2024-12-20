«Это наша задача»: Харламов и Ковальчук мечтают о ребенке

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Юморист надеется, что их желание сбудется в 2025 году.

Юморист Гарик Харламов и его жена — актриса Катерина Ковальчук — планируют родить ребенка в следующем году. Об этом журналу HELLO! сообщили сами знаменитости.

Звездная пара призналась, что на праздновании Нового года они не планируют ничего особенного. Супруги традиционно встретят его в кругу семьи. Зато на ближайшие 12 месяцев артисты наметили для себя большие перемены. Жилплощадь знаменитости увеличивать не будут, а количество человек в семье — очень даже.

«Нет, ипотеку мы брать не планируем, и вам не советуем. А вот по поводу расширения семьи… это да! Вот это наша задача на следующий год», — рассказал Харламов.

Пара познакомилась на съемочной площадке телесериала. Возлюбленные вместе с 2021 года, узаконили свои отношения они в мае 2024-го. Для Катерины планируемая беременность станет первой. Гарик воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее 5tv.ru писал о том, как Харламов похудел на десять килограммов.