«Мы беременные»: Айза нашла объяснение набранным килограммам
Блогер Айза и ее бойфренд набрали лишние килограммы
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Блогер поспешила поделиться с поклонниками своей радостью.
Блогер Айза-Лилула Ай набирает лишние килограммы в отношениях со Степаном Кузьменко, потому что счастлива со своим возлюбленным. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Рассказ о своей необычной проблеме телеведущая начала неожиданно, отчего подписчики на некоторое время впали в ступор
«Мы беременные», — заявил Айза.
Правда, потом все же объяснила, что речь не о счастливом событии и скором пополнении. Таким образом блогер пожаловалась на лишний вес, который «атаковал» их с Кузьменко.
«Только сегодня выясняли со Степаном, почему он набрал за неделю три килограмма, а я полтора. При этом на постоянном спорте, на жестком графике питания», — сообщила Ай.
Она призналась, что успела обвинить во всем Кузьменко. Ведь это он настаивал на подъемах в шесть утра и призывал вести здоровей образ жизни. Но меры по сохранению фигуры все равно не сработали.
Однако позже Айза выяснила, что ЗОЖ бессилен против эмоций и чувств. Она поделилась исследованием, которое утверждает, что люди в счастливых отношениях начинают набирать вес.
«А оказалось, что мы просто счастливы», — заявила знаменитость.
Ранее 5tv.ru писал о том, что блогер Айза призналась, что не спит с молодым возлюбленным.