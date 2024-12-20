«Мощные петарды и фейерверки»: как Денис Дорохов проведет новогодние праздники

Денис Дорохов рассказал, что впервые за много лет встретит Новый год дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Юморист рассказал о блюдах, которые будут на его праздничном столе.

Юморист Денис Дорохов впервые за много лет встретит Новый год дома с семьей. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Братья».

По словам Дениса, его отец уже приобрел новогоднюю елку и другие праздничные атрибуты.

«Мой отец, дед моих детей, уже выбрал елку, которую мы украсим на участке. Он точно купит какие-то большие мощные петарды, фейерверки. И мы будем что-то взрывать — я точно знаю», — рассказал юморист.

Дорохов отметил, что на праздничном столе обязательно будут блюда грузинской, татарской, кубанской кухни и многих других.

По словам знаменитости, праздничные угощения зачастую готовят его родители.

«Блюда на огне отец готовит, а мама на кухне. Как правило, с родителями я отключаюсь и расслабляюсь», — признался он.

Дорохов также отметил, что на Новый год не планирует увлекаться спиртным. По словам артиста, в какой-то момент он полностью перестал употреблять алкоголь.

«Я не пью вообще. Я не люблю это говорить… Свое выпил. Просто в какой-то момент я вот отказался от этого», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой встрече Дорохова и Киркорова.