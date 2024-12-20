Держать в холоде? Как постоянное ношение шапки зимой влияет на рост волос

Дерматолог Романова: регулярное ношение шапки не влияет на рост и качество волос

Фото: 5-tv.ru

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Существует миф, что головной убор может стать причиной облысения. Так ли это на самом деле?

Миф о том, что постоянное ношение шапки зимой может повлиять на рост волос и даже стать причиной облысения, на самом деле ложный. Об этом в беседе с «Доктор Питер» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Алена Романова.

По словам специалиста, этот сценарий возможен только в том случае, если носить тесную и неудобную шапку круглосуточно. Если же головной убор по размеру, сделан их качественного материала и комфортен, то проблем возникнуть не должно.

А вот отказ от шапки в холодное время года как раз может стать причиной проблем с волосами. Из-за низких температур сосуды на голове сужаются, из-за чего питания волосяных фолликул становится недостаточно.

«Волосы становятся ломкими и начинают сечься. Так что шапку зимой носить все-таки стоит. Как минимум если температура воздуха опускается ниже -5 градусов», — объясняет Романова.

При этом важно обращать внимание на гигиену. При постоянном ношении головного убора стоит чаще мыть голову, так как сальные железы выделяют слишком много себума, что чревато появлением перхоти и даже воспалительными профессами.

На облысение в большинстве случаев влияет генетика, некоторые виды лекарств и стресс.

Что касается пользы ношения шапки зимой, врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая выделяет несколько факторов. Это защита от переохлаждения, профилактика простудных заболевания и кофморт. Кроме того, таким образом сохраняется тепло во всем организме.

Ранее 5tv.ru писал о том, какие три важных шага по уходу за волосами нужно сделать зимой.