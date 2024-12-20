Более семи часов: российские космонавты завершили выход в открытый космос

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С борта станции пришлось отбросить некоторые элементы, которые сгорят в атмосфере Земли.

Более семи часов провели в открытом космосе наши соотечественники Алексей Овчинин и Иван Вагнер.

Космонавты установили снаружи МКС мощный рентгеновский спектрометр. С его помощью собираются измерить космический радиационный фон. А также будут наблюдать за сверхмассивными черными дырами.

Помимо этого, космонавты демонтировали уже использованную научную аппаратуру. Некоторые элементы отбросили от борта станции. Они сгорят в атмосфере Земли.

Алексею Овчинину уже приходилось работать в открытом космосе. А вот для Ивана Вагнера этот выход стал дебютным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС. Судно доставило на станцию около 2,5 тонны грузов.