Более семи часов: российские космонавты завершили выход в открытый космос
Российские космонавты завершили выход в открытый космос
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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С борта станции пришлось отбросить некоторые элементы, которые сгорят в атмосфере Земли.
Более семи часов провели в открытом космосе наши соотечественники Алексей Овчинин и Иван Вагнер.
Космонавты установили снаружи МКС мощный рентгеновский спектрометр. С его помощью собираются измерить космический радиационный фон. А также будут наблюдать за сверхмассивными черными дырами.
Помимо этого, космонавты демонтировали уже использованную научную аппаратуру. Некоторые элементы отбросили от борта станции. Они сгорят в атмосфере Земли.
Алексею Овчинину уже приходилось работать в открытом космосе. А вот для Ивана Вагнера этот выход стал дебютным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС. Судно доставило на станцию около 2,5 тонны грузов.