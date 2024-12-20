«Собранно и жестко»: Путин назвал ключевой задачей спецслужб борьбу с терроризмом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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День работника органов безопасности в России отмечается 20 декабря.

Владимир Путин потребовал от контрразведки оперативно пресекать деятельность иностранных спецслужб. Президент заявил об этом в видеообращении к сотрудникам органов безопасности.

Сегодня те, кто находит предателей, шпионов и диверсантов, кто защищает суверенитет нашей родины, отмечают свой профессиональный праздник.

«Сегодня мы сталкиваемся с целым рядом серьезных вызовов. А значит, вы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям. Ключевой задачей остается борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы, и прежде всего ФСБ, работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт.

Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Четкими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции. В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

День работника органов безопасности отмечают в России ежегодно с 1995 года. Дату 20 декабря выбрали не случайно. Именно в этот день почти сто лет назад появилась первая структура, которая стала прообразом современной ФСБ, СВР, ФСО и ряда других государственных структур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала года в России предотвращено 190 терактов. Во время проведения операций были так же ликвидированы 38 боевиков.