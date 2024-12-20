Украина развернула грязную кампанию против Венгрии на международной арене

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Сначала Киев в резкой форме отказал Будапешту. А потом Владимир Зеленский и вовсе начал сыпать оскорблениями в адрес Виктора Орбана.

Киев уже развернул грязную кампанию против Будапешта. О безобразных провокациях на международной арене сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны Украины происходят после отказа Киева от рождественского перемирия.

«Венгрия поступила, как подобает соседней христианской стране. Она предложила возможность для прекращения огня, и это предложение актуально. Как поступить с Зеленским, пусть решают украинцы», — подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Инициатива об установлении временного перемирия исходила со стороны премьер-министра Венгрии. Однако, по заявлению Будапешта, Киев решительного его отверг. А президент* Украины Владимир Зеленский разразился оскорблениями в адрес Виктора Орбана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песов назвал киевский режим не только опасным и преступным, но и бескультурным.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.