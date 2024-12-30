«Отведайте изобилие»: астролог рассказала, как накрыть новогодний стол

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Эксперт перечислила три варианта, благодаря которым можно будет угодить хозяйке 2025 года — Зеленой Деревянной Змее.

В Новый год можно последовать китайским традициям и добавить в названия блюд теплые пожелания. Этот совет 5-tv.ru дала китайский астролог Маргарита Богатова.

По словам специалиста, праздничный стол можно накрыть по одной из трех стратегий. Одна из них отсылает к традициям застолья Поднебесной.

«Идею для формирования меню можно позаимствовать у китайцев. Она основана на особенностях благозвучий и фонетики. Обычное застолье у китайцев часто выглядит так: „Передайте мне, пожалуйста, немного долголетия“ или „Отведайте изобилие“. Это происходит потому, что для застолий китайцы используют блюда, названия которых созвучны праздничным пожеланиям или перекликаются с ними по смыслу», — объясняет астролог.

Богатова предлагает брать пример с них, и добавить в названия ваших праздничных блюд теплые слова и пожелания. Это поможет нам согреться в холодную зиму.

Если смотреть с точки зрения китайской астрологии, то Новый год наступит лишь в феврале 2025 года. Поэтому январь мы все еще проведем под покровительством дракона. А значит, опираться на приближающийся к нам период правления змеи нет смысла. Специалист предлагает основываться на ваших собственных предпочтениях и подать на стол то, что вкусно лично вам или вашим близким.

Но есть и третий вариант. Астролог предлагает посмотреть на то, что считается полезным в традиционной китайской медицине в зимний сезон.

«Зимой, когда активна стихия воды, очень хорошо употреблять в пищу бобовые: фасоль, горох, чечевицу, нут; квашеную капусту и соленья, сало, морепродукты — креветки, свинину», — перечисляет астролог.

Также она советует не есть сырые овощи и фрукты, а только после термической обработки. Можно добавить в меню рис и другое зерно, топленое масло, чай со специями или молоком. Из напитков особое внимание можно уделить глинтвейну, так как зимой наше тело требует тепла. При этом с алкоголем стоит быть внимательными. Лучше отказаться от напитков крепче 12 градусов. Из вин предпочтительнее всего сливовое.

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