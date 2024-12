Еле ходит: состояние здоровья Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство

Поклонники всерьез переживают за голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Видео, сделанное недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма «Человек с мешком», говорит само за себя: артист с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи. Шаркающая походка, медлительность и неприветливость в ответ на оклики фанатов — вот, что увидела аудитория соцсети X.

В рождественской ленте Шварценеггер играет Санта-Клауса. Он носит уютные свитера, миленькое красное пальто и белоснежную бороду. Образ добавляет возраста 77-летней звезде. Не говоря уже о совершенно старческих повадках. Поклонники не готовы верить, что годы побеждают легендарного атлета и культового героя боевиков.

Arnold Schwarzenegger being protected by five bodyguards in NYC this morning pic.twitter.com/ucexBd7nhf