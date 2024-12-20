По ГОСТу: подарки новорожденным приведут к единому стандарту
Подарки новорожденным в России приведут к единому стандарту
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru
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Четкие требования установят к середине 2025 года.
В России разработали ГОСТ на подарок для новорожденных. Речь идет о наборах, которые власти будут передавать родителям при выписке из роддома.
Сейчас такой стандарт попросту отсутствует. Четкие требования установят к середине следующего года. В набор войдут трикотажные вещи, одеяло, посуда, а также игрушки и предметы гигиены.
Каждая вещь будет упакована отдельно и обязательно должна обладать сертификатом качества.
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