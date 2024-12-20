Медицинские подвижники: как врачи-добровольцы спасают российских бойцов на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Они ушли с высокооплачиваемой работы в лучших столичных клиниках и отправились в зону спецоперации, чтобы внести свой вклад в общее дело.

Российские войска за последние дни значительно продвинулись на красноармейском направлении спецоперации. Украинцы уже признают неизбежность падения важнейшего для ВСУ города.

Вместе с передовыми штурмовыми отрядами большую работу на фронте выполняют военные медики. Сложнейшие операции они проводят на передовой буквально под огнем противника.

О врачах-добровольцах, которые спасают жизни наших бойцов, рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Прифронтовая дорога на покровском направлении — машины несутся на максимальной скорости. У многих нет дверей и крыши. Очень холодно, но так удобнее наблюдать за небом, стрелять по дронам и быстро выбираться наружу при необходимости. РЭБ установлен не только на машинах, но и на земле, вдоль дороги.

Через какие-то интервалы также стоят мобильные посты, бойцы с гладкоствольными ружьями, прикрывают дорогу.

Туда пикап медицинской роты группировки «Центр» направляется пустой, обратно везет раненых. Им оказывают помощь в одном из подвалов. Сюда бойцы попадают непосредственно с передовой.

Это еще не полевой госпиталь. Передвижная медицинская группа — ее задача стабилизировать состояние раненого для его дальнейшей отправки в тыл. Но иногда для этого приходится проводить сложнейшие операции.

«Коллектив у нас хороший, слаженный, поэтому они быстро втянулись. Игорь — он квалифицированный хирург, он может вплоть до трепанации черепа провести. Мы его обеспечили необходимым имуществом, он все может здесь. Даже если травматическая ампутация, он может здесь сделать. Стабилизировать, сосуды пережать, и готовы к эвакуации», — говорит начальник медицинской службы 30-й роты гвардейской бригады ВС РФ группировки «Центр» Аслан Туралинов.

Это начмед про Игоря Артемьева — гражданского хирурга, который пришел на фронт добровольцем. Позывной у Игоря — «Портной». Вот и сейчас он сшивает бойцу раздробленную FPV-дроном руку.

Не успели зашить одного, как с передовой привозят очередного раненого. Тяжелый. На стол без очереди. У этого бойца раздроблена ступня — в бою наступил на противопехотную мину, скорее всего «лепесток». Врачи пытаются спасти ногу.

Операционная — основное место работы хирурга, где он проводит основную часть своей жизни, большую часть суток. И лишь на несколько часов, иногда, урывками, он заходит в комнату отдыха, в которой спит, когда остается время. То есть бывает, что целыми неделями вся жизнь хирурга — между двумя дверями на нескольких метрах.

Операция прошла успешно. Чувствуется, что хирург устал. Скольких пациентов спас за сегодня, уже не помнит.

«Конечно, непривычно. Здесь жизнь не так прекрасна, как на гражданке. Мы не считаем, сколько у нас поток. Есть он и есть. Когда есть работа — работаем, если нет работы, убираемся, чистим. Спим когда как, два-три часа», — рассказывает хирург группировки «Центр» Игорь Артемьев.

Его правая рука — анестезиолог Николай Коновалов. Он из медицинской династии. Отец военный врач, сын — кандидат медицинских наук, жена тоже медик. На фронт отправился добровольно.

«Мне эта страна все дала. Я этой стране должен до конца дней своих. Поэтому я и пошел сюда. Чтобы мальчишек и девчонок спасать здесь. Мне есть, за кого топить. Вот ради этих пацанов топить», — говорит анестезиолог группировки «Центр» Николай Коновалов.

Все они — подвижники. А как еще назвать людей, которые ушли с высокооплачиваемой работы в лучших столичных клиниках и отправились туда, где падают снаряды и на них ведется целенаправленная охота?