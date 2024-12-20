«Мечты рухнули»: 1,5 тысячи российских семей стали жертвами недобросовестных застройщиков

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О проблеме рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Во время прямого эфира Владимир Путин поручил разобраться со случаями мошенничества при строительстве частных домов. Жертвами недобросовестной компании стали десятки жителей Татарстана.

А всего в России не менее полутора тысяч обманутых семей, которые мечтали о собственном коттедже, но остались ни с чем. И теперь вынуждены платить большие ипотечные кредиты за несуществующие квадратные метры.

Есть ли шансы вернуть деньги и что в будущем защитит россиян от строителей-аферистов, разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Надпись на табличке, которая сразу привлекла внимание президента.

«Обман семей с детьми». В чем заключается обман семей с детьми?» — спросил Путин.

Журналист из Татарстана просит Владимира Путина помочь сотням жителей региона, которые взяли льготную ипотеку под индивидуальное жилищное строительство.

Компания-застройщик обещала людям уютные коттеджи всего за четыре месяца, но в итоге вместо домов на участках — только фундамент. Люди при этом продолжают платить ипотеку.

«Когда пришли в банк, все документы проверялись, все проверялось, а договора подряда не проверялись, они составлены с нарушением, по поддельным паспортам, по поддельным подписям», — рассказала пострадавшая Наталья Дементьева.

Учредители компании-застройщика — теперь фигуранты дела о мошенничестве и сейчас под арестом. Но обманутым гражданам от этого ни горячо, ни холодно. Закон, касающиеся механизма эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве, приняли только этим летом. А заработает система фактически только весной 2025-го. Чем и пользуются недобросовестные застройщики.

Это уже Удмуртия.

«Из-за недобросовестного застройщика наши мечты рухнули», — жалуются местные жители.

В итоге — 60 семей с кредитами на 30 лет. Многие продали жилье, чтобы хватило на первоначальный взнос, внесли материнский капитал. А их коттеджи остались только на картинках — в проектной документации.

«Данная компания заявила, что денежных средств у них сейчас нет, у них произошел кассовый разрыв, строить они отказались дальше и деньги возвращать тоже отказались, и мы поняли, что попали к мошенникам», — рассказала пострадавшая Анна Гришина.

Обычно ипотечные деньги переводят подрядчику в несколько траншей, авансами. Каждый — после определенного этапа стройки. Подрядчики же забрасывают возведение на разных стадиях.

Мужу — кабинет, каждому ребенку по комнате. Многодетная семья Мосягиных из Ленинградской области все распланировала. Но дом так и стоит без окон и дверей. Семья ютится на съемной квартире. 80 тысяч платят за ипотеку, 60 — за аренду. А если не предоставить банку построенный дом, ставка по кредиту вырастет, пойдут пенни.

«Денег на достройку у нас нет. Банк говорит: „Вы можете расторгнуться с ними, взять нового подрядчика“. Да, могу, а чем я буду платить новому подрядчику? „Ну, через суд действуйте“. Я говорю, мы будем, конечно, действовать, но все знают, сколько длятся суды», — рассказала пострадавшая Юлия Мосягина.

Компания вроде была солидная. Аккредитованная в банке. Это обязательное условие для получения ипотеки на ИЖС. Но сейчас аккредитацию у нее отозвали. Осталось 250 недостроев. А директор пытается скрыться от клиентов и журналистов.

Пока по самым скромным подсчетам, полторы тысячи семей по всей стране пострадали от недобросовестных застройщиков. Решить проблему сейчас можно только через суд. Забыть же о таких махинациях застройщиков получится после введения системы эскроу-счетов под ИЖС.

Об уже обманутых семьях президенту все известно.

«Давайте с этим обязательно разберемся. Потому что этот конкретный случай надо будет проецировать на другие возможные случаи подобного рода и предотвращать это мошенничество», — подчеркнул Путин.