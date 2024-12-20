Моментальная реакция: что делают российские чиновники после заявлений Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Ряд ведомств уже исполнили поручения президента, другие — готовят план.

Действительно, еще до того, как по итогам прямой линии президент России Владимир Путин дал поручение различным ведомствам, чиновники сами доложили о начале работы по заявленным направлениям.

Росздравнадзор, сообщил что ведет мониторинг лекарственного обеспечения и оперативно выявляет причины сбоев. А также регулирует записи на прием к врачам.

Министерство финансов заявило, что подготовит изменения в правилах семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

А вот строительство дороги из подмосковного Королева, о которой просили на прямой линии Путина, должно начаться в первом полугодии 2025 года.

Ну а депутаты мгновенно отреагировали на просьбу уровнять участников контртеррористической операции, которая проходит в Курской области, с участниками СВО. А следовательно им проведут необходимые выплаты, за все время нахождения на передовой.

«Вы сегодня в ходе прямой линии обратили внимание и дали поручение в отношении наших солдат и офицеров, кто воюет, освобождая Курскую область от нацистов. Мы, пока шла прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимые запросы в правительство и постараемся сделать все, чтобы Ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус, как участники специальной военной операции», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Хочу вас поблагодарить. Я видел, что работа идет напряженно, Госдума живо реагирует на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», — заключил Владимир Путин.