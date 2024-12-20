Самые длинные «Итоги года»: Владимир Путин ответил на 76 вопросов

Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Беседа получилась живой, неожиданной и напряженной.

Это были самые протяженные по времени «Итоги года», на которых было задано больше всего вопросов. Четыре часа 27 минут, 76 вопросов от 33 журналистов и 30 жителей России.

Всего же поступило почти два с половиной миллиона обращений, но за этими сухими цифрами, наверное, самое живое, неожиданное и напряженное общение с президентом Владимиром Путиным за последние годы. И еще до начала беседы, конечно, было понятно, что станет основной темой.

Как минимум 14 вопросов так или иначе касались специальной военной операции. Среди них, были откровенно провокационные, и задавали их иностранные журналисты. Максимальный сарказм чувствовался, когда они начинали говорить о нашем ракетном комплексе Орешник.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

В 2024 году мероприятие объединило в себе прямую линию с президентом России и большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствовали, в том числе, иностранные журналисты, аккредитованные в России.

Сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответил президент, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы было получено более двух миллионов обращений от граждан всех возрастов. При этом молодежь больше интересовалась образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем.

Примечательно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые был использован искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных заявлениях президента России Владимира Путина.