На Кубани за день очистили от мазута более девяти километров берега

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

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К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены шесть тысяч спасателей и волонтеров.

За день в Краснодарском крае очищены более девяти километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С начала работ очищено 19,6 километра береговой линии, собрано более 1,7 тонны загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены шесть тысяч спасателей и волонтеров и 255 единиц техники.

Также сообщается, что на завтра запланированы обследование акватории, водолазные работы, мониторинг и очистка береговой линии. Всего спасатели и волонтеры в Краснодарском крае убрали более 860 тонн загрязненного мазутом грунта. Пропитанный мазутом песок упаковывают в мешки и вывозят на утилизацию.

Известно, что работу спасателей и волонтеров осложняет штормовой ветер, который гонит нефтепродукты вдоль черноморского побережья. Местные жители также жалуются на едкий запах, из-за которого находиться на побережье больше двух часов невозможно.

Самая сложная обстановка в поселках Витязево и Веселовка, станице Благовещенской. Пятна мазута добрались до Анапы, где устанавливают плавучие заграждения, чтобы сдержать распространение нефтепродуктов.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили оба судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута на территории Анапы, в станице Благовещенской, а также в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Кубани.