ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают соучастников убийства Кириллова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Правоохранители республики оказывают коллегам из России всевозможное содействие в расследовании теракта.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщили в Центре общественных связей российского ведомства.

В заявлении говорится о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства.

Также отмечается, что спецслужбы республики оказывают коллегам из России всевозможное содействие в расследовании уголовного дела об убийстве Кириллова и его помощника.

В этот же день между президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся телефонный разговор. В ходе него Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью высокопоставленного российского офицера и его помощника, а также осудил теракт. Стороны подтвердили продолжение тесного сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

Путин ранее неоднократно заявлял, что у терроризма нет национальности, а страны должны вместе противостоять этой угрозе. Так, во время «Прямой линии» 2013 года, комментируя теракт в американском Бостоне, президент отметил, что Россия тоже неоднократно становилась жертвой терроризма, у которого «нет национальности, нет вероисповедания».

В обращении к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в марте этого года Путин также заявил, что террористы и нелюди не имеют и не могут иметь национальности и их ждет неизбежное возмездие. Глава государства подчеркнул, что никому не удастся посеять семена паники и розни в многонациональное российское общество.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. Об этом заявляют даже западные СМИ.

Подозреваемый в непосредственном исполнении преступления задержан. По данным ФСБ, это гражданин Узбекистана, совершивший теракт по заданию украинских кураторов. Те пообещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова доставили в суд.