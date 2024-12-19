Девушка погибшего при столкновении поездов под Мурманском узнала о трагедии случайно

Фото: 5-tv.ru

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О случившемся она прочитала в социальных сетях.

Девушка молодого человека, погибшего при столкновении поезда с грузовым составом в Мурманской области, узнала о трагедии случайно из новостей в социальных сетях. Об этом она рассказала в разговоре с 5-tv.ru.

«Еще не знала о том, что произошло, и не видела новостей. Я не читала их целый день, работала <…>. Увидела (публикацию в Telegram — Прим.ред.), решила почитать новость поподробнее. Только потом до меня дошло, что он там ехал», — призналась она.

Девушка связалась с медиками и ей сообщили, что молодой человек находится в стабильно тяжелом состоянии. А спустя некоторое время она узнала, что парня не стало.

Кроме того, в соседнем вагоне находился отец знакомого девушки. Собеседница уточнила, что их часть поезда не получила повреждений и продолжила путь.

Авария произошла 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе. Столкнулись грузовой и пассажирский поезда, последний направлялся из Мурманска в Петербург. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, погибли два человека, 31 человек пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще известно о столкновении поездов под Мурманском.