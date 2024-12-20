«Невозможно принять»: первая жена Тиммы не в силах поверить в его смерть

Первая жена Яниса Тиммы модель Сана Оша не может поверить в его смерть

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Баскетболист и модель Сана Оша прожили вместе несколько лет и расстались в 2019 году, когда их сыну исполнился год.

Первая жена покончившего с собой экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы не может поверить в случившееся. В личном блоге Сана Оша опубликовала пост в память об отце своего ребенка.

«Сложно в это поверить и принять произошедшее. Кто знал Яниса с давних времен, те в курсе, что он был позитивным и искренним человеком с очень большим сердцем, всегда помогал всем. Целеустремленный спортсмен, который всегда добивался целей тяжелым трудом. Давайте сохраним память о нем», — написала модель.

Пост она сопроводила снимком Тиммы с их шестилетним сыном Кристианом, отметив, что ушедший из жизни спортсмен станет ангелом-хранителем для мальчика.

Баскетболист и модель прожили вместе несколько лет и расстались в 2019 году, когда их сыну исполнился год. Тогда Тимма повстречал Седокову, а через шесть месяцев сделал ей предложение. Оша в свою очередь обрела семейное счастье с футболистом Марцисом Ошсом.

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой. Рядом с телом нашли телефон с фразой «позвоните Анне» на заставке.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом.

Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Сама Седокова 16 декабря отпраздновала 42-й день рождения. После сообщений о суициде бывшего супруга она оказалась в больнице, не справившись с эмоциями. В своем блоге певица выложила видео из больницы, где лежит под капельницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова находится в тяжелом состоянии после смерти бывшего мужа и пробудет в больнице еще неделю.