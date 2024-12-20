Семейное фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку

Фото: www.globallookpress.com/ I-Images

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Пара продолжила ежегодную традицию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выпустили ежегодную праздничную открытку. Семейный снимок они опубликовали на своей странице в соцсети.

На кадре запечатлена супружеская пара вместе со своими детьми: принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой. Фото сделано в Норфолке теплым солнечным днем. Резиденция Анмер-Холл, располагающаяся там же, имеет большое значение для Кейт Миддлтон. В этих стенах она восстанавливалась после сложной борьбы с онкологией. О заболевании Кейт Миддлтон узнала в начале этого года, а окончательно побороть его смогла лишь девятого сентября.

Семья все еще не покинула Анмер-Холл и пропустила традиционный предрождественский обед, проходящий в Букингемском дворце. Однако Рождество пара проведет, не изменяя традициям — в поместье Сандрингем, вместе с представителями королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кейт Миддлтон боится за судьбу сына и не знает, в какую школу его отправить. Ее муж настаивает на обучении в элитной школе для мальчиков.