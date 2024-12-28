«Фильм о вашей жизни»: как нужно входить в Новый год

Фото, видео: 5-tv.ru

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Работать над собой нужно не только перед праздником.

Перед вступлением в Новый год следует отпустить все обиды, чтобы лишний негатив не сказывался на жизни. Настрой должен быть правильным. Причем работа над собой должна осуществляться на протяжении всего времени, а не только перед самым праздником. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Гуляева.

«Дело в том, что не бывает плохих ситуаций. Дело все в том, как вы на это реагируете. Если вы все время помните о том, что сделал другой человек, и как вы пострадали, то, конечно, вы так и будете думать, вы так и будете жить», — объясняет специалист.

Но если изменить угол зрения на ситуацию и подумать о том, что она дана для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону, то она вправду станет лучше.

«Чтобы убрать старые обиды, постарайтесь закрыть глаза, расслабиться и представить, что вы пришли в кинотеатр и вы сидите и смотрите фильм, который называется „Фильм о вашей жизни“ <…> посмотрите до того момента, когда вам стало больно, очень больно», — советует эксперт.

И в этот момент нужно начать отматывать фильм в другую сторону до того периода, когда было хорошо. И сделать так нужно несколько раз, чтобы обида отступила.

Также у человека всегда должны быть цели, в том числе, и на Новый год.

«Если человек будет все время работать над собой, над своим психологическим состоянием, то он будет входить в Новый год уже с другим настроением, с другим состоянием. И ему будет тогда легко», — отметила Гуляева.

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