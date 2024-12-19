«Начали преследовать»: Путин напомнил, как Запад предал Ельцина

Фото, видео: © РИА Новости/Паладин Леонид; 5-tv.ru

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Бывшего президента России сначала дружески хлопали по плечу, а потом начали травить и называть «алкашом».

Бывший президент России Борис Ельцин был угоден Западу ровно до тех пор, пока не выступил в защиту атакованной силами НАТО Югославии. После этого против него развернулась целая кампания травли. Об этом напомнил российский лидер Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

По словам главы государства, его предшественника покровительственно хлопали по плечу и старались не замечать, когда он «немножко прикладывался к рюмочке». Ельцин был очень приятен во всех западных кругах, однако отношение к нему резко изменилось, едва он заступился за Югославию.

«Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что недопустимо в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали его обзывать — такой-растакой, алкаш и прочее-прочее», — напомнил Путин.

При этом глава государства заявил, что выполнил завет Ельцина сберечь Россию. По словам Путина, он сделал все, чтобы Россия стала самостоятельным и суверенным государством, которое принимает решения в собственных интересах, а не в интересах других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин ответил на вопрос, чей портрет висит в его кабинете.