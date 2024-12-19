«В этом есть кайф»: Путин объяснил, почему будет жить бумажная журналистика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Несмотря на популярность гаджетов, печатные издания никогда не потеряют своей ценности в мире.

Бумажная журналистика будет всегда актуальна, поскольку у нее есть определенный «кайф». Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Лидер страны не отказывается от удобства пользоваться гаджетом, поскольку можно подстроить под себя шрифт и язык текста. Однако та же бумажная книга «совсем другая история».

«И бумажная журналистика — вот взять в руки те же „Известия“ или „Комсомолку“. Полистать, покопаться. В этом есть какой-то кайф, правда? Я надеюсь, что те, кто занимается бумажной журналистикой, учтут это», — отметил Путин.

Самое главное, подчеркнул президент, какое содержание у материала. Если оно будет достойным у бумажного носителя, то «оно никуда не денется».

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19 числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

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