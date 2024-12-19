ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетой Storm Shadow

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Националисты выпустили десять ракет иностранного производства.

Ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области был нанесен с территории Украины в среду, 18 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты, кроме одной Storm Shadow. Как уточнили в Минобороны, она была отклонена от объекта атаки и упала на территорию комбината. В результате оказалось повреждено техническое строение.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять ракет ВСУ в Ростовской области. В результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом.