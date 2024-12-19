«Отошли от края пропасти»: Путин ответил на вопрос, сберег ли он Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Президент, по его словам, сделал все, чтобы страна была в состоянии принимать решения в своих интересах.

Россия отошла от края пропасти и стала самостоятельной и суверенной державой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста ВВС о том, сберег ли он Россию, как ему завещал его предшественник Борис Ельцин.

«Да, я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, он сделал все, чтобы Россия была в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые «подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу, чтобы использовать в своих целях».

Также президент ответил на замечание британского журналиста о высокой инфляции в России. Путин напомнил, что в РФ наблюдается экономический рост, и она занимает четвертое место в мире и первое в Европе по паритету покупательной способности. В то же время Британия не входит по этому показателю даже в пятерку первых стран.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответил глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересовалась образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые использовали искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» заявил о выходе России по объему экономики на первое месте в Европе и на четвертое — в мире.