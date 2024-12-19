В суд доставили подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теракт, в результате которого погиб генерал-лейтенант, был совершен утром 17 декабря.

В суд доставлен подозреваемый в совершении теракта в Москве против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее в четверг, 19 декабря, ФСБ России показала кадры задержания предполагаемого исполнителя теракта. Судя по ролику, мужчину задержали в помещении и вывели на улицу.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. Об этом заявляют даже западные СМИ.

Подозреваемый — исполнитель преступления — задержан. По данным ФСБ, он совершил теракт по заданию украинских кураторов. Те пообещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ Кириллова терактом.