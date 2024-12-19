«В одном икона»: Путин ответил, чей портрет висит в его кабинете

В кабинете Путина нет портретов, но есть икона и бюст Ломоносова

Фото, видео: © РИА Новости/ Гавриил Григоров

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Президент раскрыл, как выглядит его рабочее пространство.

В кабинетах президента России Владимира Путина нет портретов, но есть икона, а также бюст ученого Михаила Ломоносова. Об этом лидер страны рассказал в ходе программы «Итоги года».

«У меня нет портрета в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а во втором, в еще одном кабинете стоит бюст Ломоносова», — сказал он.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал анекдот о слове из трех букв.