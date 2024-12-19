«Ни одно слово не прошло мимо моих ушей»: Ивлеева о прямой линии Путина

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Во время трансляции блогер тестировала свои будущие медиа.

Блогер Анастасия Ивлеева призналась, что внимательно смотрела прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Не переживайте, коллеги. Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей», — написала знаменитость.

Ивлеева отметила, что следила за трансляцией все четыре часа 27 минут, так как «тестировала свои будущие медиа». Однако блогер не стала раскрывать детали своего нового бизнес-проекта.

В мае текущего года звезда уже отмечала, что планирует создать собственное СМИ, которое будет «анализировать ситуацию с двух сторон».

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов.

При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.