«Люди мне доверили»: Путин заявил, что не может ненавидеть свои обязанности

Путин: если ненавидеть свои обязанности, то нужный результат достигнут не будет

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Он считает, что должен выполнять достойно их.

Президент РФ Владимир Путин не может ненавидеть свои обязанности и уже давно решил делать все только в удовольствие. Об этом он заявил в ходе «Итогов 2024 года».

«Если уж люди мне доверили осуществлять функции президента страны, есть определенные обязанности, то я настраиваю себя на то, что я должен исполнять их достойно. Во всяком случае, с полной отдачей», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, если он будет ненавидеть и не любить какие-то свои обязанности, то не добьется нужного результата. Так президент России уже давно для себя выстроил: «все, что я должен делать, я должен делать с удовольствием».

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, счастливый ли он человек.