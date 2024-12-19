Фото, видео: Reuters/Крейг Хадсон

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Действующий президент США освободил Хантера от судебного преследования, хотя ему грозил тюремный срок.

Действующий президент США Джо Байден больше является обычным человеком, нежели политиком. Поэтому не стоит осуждать его за то, что он помиловал своего сына Хантера, которому грозил реальный тюремный срок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках «Итогов 2024 года».

«Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — сказал Путин.

Путин напомнил, что нашей стране известны разные примеры взаимоотношений отцов — лидеров государств и их детей. В качестве одного из самых ярких примеров президент назвал Иосифа Сталина и его сына Якова, который в годы Великой Отечественной войны попал в плен к немецким фашистам.

Яков Джугашвили попал в плен в 1941 году в районе города Лионзо. Погиб при попытке к бегству в 1943-м в концлагере Заксенхаузен.

«Меры борьбы за Победу были жесткими, если не жестокими. И вот учитывая этот настрой в обществе, который, видимо, поддерживалась и главой государства Сталиным, оно не дало ему возможности, значит, спасти своего сына», — напомнил Путин.

В начале декабря действующий президент США помиловал Хантера, который признал свою вину и ожидал приговоров по двум уголовным делам, в том числе — о коррупции.

Ранее рассказывал о том, что Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом.