«Это безобразие»: Путин пообещал навести порядок в ипотечных программах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯЭдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Некоторые банки повышают кредит на недвижимость с 6 до 13%.

Президент России Владимир Путин пообещал «навести порядок» в ипотечной системе. Семейную ипотеку будут выдавать без лимитов. Об этом лидер страны заявил в ходе подведения «Итогов 2024 года».

В рамках прямой линии, совмещенной в этом году с пресс-конференцией, президенту поступил вопрос от молодой семьи из Краснодара, которые не могут получить семейную ипотеку уже три месяца. По их словам, то у банков заканчиваются лимиты, то они увеличивают первоначальный взнос с 20 до 50%. Также была введена «комбоипотека», когда ставка возрастает с 6 до 13%.

«Это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, — что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал Путин.

Президент отметил, что разницу между банковой ставкой и 6% возмещает государства. И никаких лимитов не должно быть.

Кроме того, Путин объяснил, что сельскохозяйственная и IT-ипотека также остаются. Он призвал правительство обеспечить объемы необходимых субсидий.

«Мы наведем здесь порядок», — добавил президент.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет происходить с ценами на жилье в 2025 году.