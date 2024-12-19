Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Корпорация Google перестала финансировать дочерние компании в РФ и при этом жульничает в сети, подчеркнул президент.

Некачественная работа YouTube в больше степени связана с решениями самой платформы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года».

«По поводу торможения YouTube: здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — отметил он.

Американская корпорация Google, которая является владельцем YouTube, практически перестала финансировать свои дочерние компании в России после того, как страны Запада ввели санкции против РФ. Вместе с тем были сокращены поставки техники, необходимой для качественной работы платформы. Так Google сам же для себя создал проблемы.

Кроме того, заявил президент, Google и YouTube обязаны соблюдать законы России и избегать жульничества в сети. В частности, не должны злоупотреблять интернетом ради достижения политических целей своих правительств. Например, в поисковике Google вместо культуры и музыки вылезают совершенно несвязанные с ними вещи.

«Являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее», — подчеркнул Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал проблему работы YouTube неприоритетной для россиян. По его словам, видеохостинг не желает соблюдать законы РФ, хотя обязан это делать.