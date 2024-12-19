Привет из прошлого: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 23 по 29 декабря.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе все будет происходить в быстром темпе. Мы можем не успеть заметить, что творится вокруг.

Все будет происходить очень спонтанно. Карты не раскрывают, что конкретно случится. Однако, когда мы окажемся в водовороте событий, важно действовать, не потеряв голову.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Девятка Жезлов, Паж Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта указывает на то, что в нашей жизни уже произошли определенные события, мы получили некий опыт — он был не очень приятный.

Поэтому мы сами себе создаем преграды на пути, так как боимся довести дело до конца, сделать шаг вперед. И отгораживаем себя от действий, событий, людей.

Есть неприятные воспоминания и переживания, которые возвращаются из прошлого и добавляют сомнений. Очень важно не создавать преграды самому себе. Умейте общаться, добывать информацию.

Паж Мечей говорит о том, что необходимо обращать внимание на все послания и не отказываться от предложений. На этой неделе поможет практичное и рациональное мышление.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Королева Жезлов, Туз Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Королева Жезлов — хозяйка собственной судьбы. Она выступает за любое проявление жизни, не лишена мудрости, твердого характера и силы воли.

Туз Пентаклей предупреждает, что на этой неделе нужно пользоваться шансом, который предоставляется. Кроме того, важно добиваться своего и не соглашаться на меньшее.

Совет на неделю (Карты Таро — Девятка Пентаклей, Шестерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Мы хорошо поработали, а теперь можем получить за это вознаграждение. Карта Девятка Пентаклей больше ориентирована на себя, чем на социум.

Есть возможность получить какие-либо выплаты, подарки. Все это — заслуженные награды. Пользуйтесь этой возможностью, одаривайте сами себя, будьте щедрыми.

Шестерка Кубков говорит о том, что на этой неделе может объявиться человек с желанием помочь, пообщаться, преподнести подарок. Если кто-то из прошлого возвращается, значит, для чего-то это нужно.

Подумайте, прошли ли вы с этим человеком урок, или вас до сих пор с ним связывает какая-то тонкая нить.

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