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Даже введение военного положения не оправдывает перенос выборов в Незалежной.

В Конституции Украины не указано, что президент страны может оставаться на своем посту и при полном объеме полномочий даже в условиях военного положения. Таким образом Владимир Путин объяснил, почему Владимира Зеленского* нельзя считать легитимным президентом Украины.

Такого же мнения придерживается и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Путин признался, что практически не видится с Медведчуком, однако знает, что их мнения в этом вопросе схожи. Согласно украинским законам, власть должна отходить представительному органу — Верховной раде.

«Если самое первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И все, что они делают, исполняя его приказы, значит, что они — соучастники этой противоправной деятельности», — подчеркнул Путин в ходе «Итогов 2024 года».

Что касается возможности переговоров Москвы и Киева, Путин указал на то, что у РФ нет предварительных условий, она готова на диалог, причем — на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле еще в 2022 году. Разумеется, с учетом сегодняшних реалий.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине обратилась к ОБСЕ из-за нелегитимности Зеленского.