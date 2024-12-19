«Даже не атеисты, а безбожники»: Путин о гонениях на церковь на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

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Российский лидер назвал вопиющим нарушением прав человека действия Киева в отношении православных верующих.

Те, кто на Украине устраивает гонения на православную церковь, — это даже не атеисты, а безбожники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«Они ведь даже не атеисты, эти люди. Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, это люди вообще без всякой веры, безбожники», — сказал глава государства.

По словам Путина, тем, кто сейчас уничтожает православную церковь на Украине, «это еще аукнется». Российский лидер еще раз подчеркнул, что к власти в Киеве пришли люди, не отождествляющие себя ни с одной религией, то есть безбожники.

«Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они, вроде как, и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без роду без племени», — подчеркнул президент.

Он указал на то, представителям киевского режима не дорого то, что дорого православным россиянам и подавляющей части украинского народа.

«Они (главари киевского режима — Прим. ред.) удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом, и люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины имеют отношение к православию, дадут им оценку», — сказал Путин.

Также он назвал вопиющим нарушением прав человека и прав верующих гонения на православную церковь и ее служителей на Украине.

«Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира». Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» назвал количество украинцев, проживающих в России.