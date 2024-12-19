Вхожа в семью: Агата Муцениеце и Петр Дранга намекнули на серьезные отношения
Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочерью
Фото, видео: Instagram*/drangaofficial
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Артисты все чаще проводят время вместе в обычной жизни.
Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга намекают на серьезные отношения. Теперь они появляются вместе не только на светских мероприятиях, но и в обычной жизни.
Недавно Дранга пригласил актрису и ее дочь Мию на семейный праздник: день рождения своего отца — профессора Гнесинской музыкальной академии, народного артиста России Юрия Петровича.
На торжестве присутствовали лишь самые близкие, и Агата была среди них. После праздника влюбленные отправились гулять по новогодней Москве. Этот момент они запечатлели на снимке: знаменитости прижались друг к другу и загадочно улыбнулись.
Впервые вместе Муцениеце и Дранга появились на премьере фильма «Братья». Тогда сыгравший главную роль в картине певец Филипп Киркоров назвал их «главной парой сезона».
При этом сами Петр и Агата свои отношения никак не комментируют, лишь публично проводят время вместе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце рассказывала об ужасной травме во время съемок.
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