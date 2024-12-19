Последняя неделя: как без стресса пережить конец года

Психолог Маремпольская: от выгорания в конце года спасают прогулки

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Психолог дала несколько полезных советов.

В последнюю неделю года нужно больше гулять и настраиваться на праздник. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала клинический психолог Татьяна Маремпольская.

По словам специалиста, в конце декабря много сил уделяется различным итогам, отчетам и завершению срочных дел. Поэтому уровень стресса и перенапряжения значительно повышается. Психолог советует стараться переключать внимание на что-то положительное, например, на подготовку к празднику. Еще можно начать строить планы на следующий год.

«Научно доказано, что наш мозг работает на настрое. Когда прокручиваем в голове наши планы на будущее, образуются новые нейронные связи, которые определяют наше поведение, эмоции, чувства», — поясняет эксперт.

Маремпольская советует создать четкий распорядок дня. Хорошо в такое загруженное время соблюдать режим сна, причем ложиться желательно до полуночи. Перед отходом ко сну можно немного помедитировать.

Специалист уверена в том, что в каком настроении мы засыпаем, в таком и просыпаемся. Медитация вечером поможет успокоиться, а значит, и настроение на следующий день будет лучше.

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