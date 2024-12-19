Путин: мы наших ребят на Украине попросим рассказать о ПВО THAAD

Фото: www.globallookpress.com/US Army

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В Незалежной много людей, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима.

Если США передадут Украине систему ПВО THAAD, Россия сможет узнать, что в ней нового. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

Говоря о западных поставках современного вооружения киевском режиму, глава государства подчеркнул, что в этом нет проблемы.

«Пусть поставят, а мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас решения», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что на Украине есть люди, которые мечтают избавить страну от неонацистского режима.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине», — отметил президент РФ.

Американский мобильный наземный противоракетный комплекс THAAD был принят на вооружение в 2008 году. Максимальная дальность — 200 километров. Системы THAAD размещены в Южной Корее для защиты от ракетной угрозы КНДР, а также в Румынии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что присылают в подарок Владимиру Путину бойцы из зоны СВО.