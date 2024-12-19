Путин прокомментировал название ракеты «Орешник»

Путин не знает, почему «Орешнику» дали такое название

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Новейшая система была разработана на основе полностью российских технологий.

Владимир Путин признался, что не знает, почему новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» назвали именно так. В этом глава государства признался в ходе «Итогов 2024 года».

«Честно? Не знаю!» — заявил Путин.

При этом на Западе «Орешник» называют якобы модификацией советского оружия и даже заявляют, что ракету можно сбить с помощью системы ПВО даже на стадии запуска.

«Это современное очень новое оружие. Да, были разработки, да, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени», — отметил Путин.

Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» создана на основе полностью российских технологий. Это крайне эффективное гиперзвуковое оружие. В сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которыми располагает Россия, результаты применения «Орешника» могут оказаться сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения.

В ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года российские Вооруженные Силы провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что разработчикам «Орешника» присвоят государственные награды.