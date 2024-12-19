«Пересчитаем задним числом»: бойцы из Курской области получат статус участника СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Президент назвал упущением властей разницу в статусе и выплатах у военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

Отсутствие статуса участника спецоперации для военных, которые служат в Курской области, является упущением. Эта ситуация будет исправлена, бойцам пересчитают денежное довольствие даже задним числом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Это наше упущение. <…> Я прошу прощения, но это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание, все-таки, прежде всего, это их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом, обязательно, сомнений нет», — сказал он.

Все военнослужащие получат то, что причитается за исполнение военного долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на прямой линии развернул знамя морпехов Тихоокеанского флота. Такой подарок российскому лидеру сделали бойцы ВС РФ, находящиеся в зоне СВО.