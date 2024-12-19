«Сомнений нет»: Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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После освобождения региона предстоит оценить нанесенный ущерб.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет называть дату, когда ВСУ выбьют из Курской области. Но сомнений в том, что это случится — нет. Об этом глава государства рассказал в ходе программы «Итоги года».

«Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой», — сказал он.

По словам Путина, после того как ВСУ выбьют из Курской области, можно будет оценить нанесенный ущерб. Все поврежденные постройки буду восстанавливаться. Жителям региона также выдадут сертификаты на восстановление жилья. Для этого целей будет выделено около 108 миллиардов рублей.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

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