Плюс на минус: переменчивая погода придет в Москву

В Москве в ночь с 19 на 20 декабря ожидается ледяной дождь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Перепады температуры будут сопровождаться осадками. Минусовая температура вновь укрепит свои позиции в воскресенье.

Москвичей ждет ледяной дождь в ночь с 19 на 20 декабря. Об этом сообщает изданию KP.RU специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в четверг температура за сутки поднимется с минус 19 до плюс трех градусов. К вечеру в столице пойдет ледяной дождь, из-за чего мокрый снег может налипнуть на ветки и провода. Ожидается гололед.

«Такого ледяного дождя, как в 2010 году, мы не ждем. Сейчас он будет небольшим, вероятнее всего, в ночь на 20 декабря, и не принесет особого вреда», — успокоила Позднякова.

В пятницу днем также будет плюс три градуса. Москву накроет мокрый снег. На улице будет ветрено. Плюсовая температура прогнозируется и на субботу.

На снежном покрове подобные погодные аномалии отразятся не сильно. Татьяна Позднякова уверена, что сугробы опустятся максимум на два сантиметра.

В воскресенье, 22 декабря, в Москву вернется минусовая температура. Все, что начало таять, — замерзнет, поэтому дороги будут скользкими. Осадков в этот день не ожидается.

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