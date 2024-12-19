Шевроны, оружие, знамя: что присылают в подарок Путину бойцы из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Президент в ходе «Итогов 2024 года» рассказал о сувенирах, которые ему передают участники спецоперации.

Российские военнослужащие из зоны проведения спецоперации передают президенту России Владимиру Путину различные сувениры. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги 2024 года».

«Вы знаете, мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают всякие сувениры свои, передают шевроны, передают оружие какое-то и так далее», — поделился глава государства.

В частности, Путин рассказал о том, что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали ему копию своего боевого знамени. Президент попросил развернуть его в прямом эфире.

«Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения», — заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что ситуация на поле боя меняет кардинально, движение армии России идет по всей линии фронта.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО.